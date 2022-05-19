PCR採檢請確認手機號碼是否填對。（圖／指揮中心提供）

確診者通報系統塞車，許多民眾反應確診後遲未收到通知書，新北市長侯友宜為此多次槓上中央，要求中央流行疫情指揮中心盡快改善。指揮官陳時中今天表示，目前通報系統已較為順暢，許多資訊系統的技術性問題，已在唐鳳政委的協助下陸續解決，呼籲第一線採檢人員完成採檢後，務必確認民眾的手機號碼是否正確，民眾也應配合正確格式進行填寫。

陳時中今天說，目前無論是在開立的隔離治療也好，或者是居家隔離通知書，都已經比過去來的順暢，不過仍有一塊在資訊系統整合上有待解決，目前已由唐鳳偕同衛福部、疾管署資訊組通力合作，有不少技術性問題都已陸續解決中，相信未來系統會越來越順暢。

陳時中指出，目前手機填寫錯誤的問題，以降至一成左右，雖然與過去相比有明顯降低，但仍是很大的數字，因此呼籲採檢單位，完成PCR採檢後務必確認民眾手機是否填寫正確，民眾也要配合正確格式進行填寫，以免收不到通知。

陳時中表示，經查民眾最常犯下的填寫錯誤包含，在填寫欄中寫下「-」、空格等符號，格式應為09開頭的手機10位號碼，甚至還有人直接填寫公版範本「0900000000」，這些都是不正確的填寫方式，填寫完成後應主動檢查並更新。