新冠肺炎本土疫情延燒，今(19)日確診人數突破9萬關卡。儘管大眾都已提高警覺，戴好口罩，卻還是難保何時何地就與病毒接觸而染疫。日常生活會摘下口罩的機會，除了用餐、喝水之外，在外上公廁時，許多人也習慣暫時摘下口罩喘口氣。對此，高雄市立大同醫院感染管制室主任陳惇杰指出，廁所內一樣有傳播風險，尤其廁所門把、沖水按鈕等，都是傳播病毒的破口。

●公廁使用5大自保之道 洗手、避免直接接觸是關鍵

在外使用公廁在所難免，千萬不要為了怕染疫而憋尿或忍住便意，否則恐引發急性膀胱炎、尿道炎甚至腎盂腎炎以及便秘等病變。只要做好自保之道，在外上廁所仍舊安全無虞，倒也無須過度恐慌。陳惇杰醫師建議，上公廁時可以做到這些事：

1.全程戴好口罩，不要脫下，如廁過程中，注意不要觸碰口鼻。

尤其若是關上廁所門後，用已觸摸門的手脫下口罩、碰觸口鼻，堪稱最危險的間接染疫時刻。

2.排隊等候時，與前後保持社交距離(1.5公尺)等候。

3.避免直接碰觸門把、沖水按鈕等廁所內的高污染表面。可以紙巾包覆再摸，或觸摸前先噴灑酒精、抗菌液，並用紙巾擦拭後再碰觸。

在外使用公廁時，許多場所也會提供馬桶坐墊消毒液，此時也可用來噴灑紙上，用來擦拭門把、沖水按鈕等部位。(圖/大同醫院提供)

4.沖水前先蓋上馬桶，減少氣溶膠逸散。也可自帶衛生紙，減少碰觸公用衛生紙的機會。

5.如廁後徹底清洗雙手，務必把手擦乾。建議最好再使用酒精消毒雙手，不要碰眼口鼻。