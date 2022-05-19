東海大學工業設計系111級畢業展在工業設計系館展出，23件作品其形式，學生發掘使用者需求、探索社會議題、嘗試各類材質與工藝，改善提升生活便利性，另結合世界趨勢進行循環設計、環保永續、人文關懷等目標，除展現4年所學成果，並注入創意思考。多項作品入圍德國紅點、金點設計獎、韓國斧山設計等設計大獎，展期至5月22日。

畢業展總召王映方同學表示，以「PA- DALution」為主題，以「演化Evolution」的概念作為主軸，象徵每次做設時，從探尋靈感、意義與方向，經過無數次精煉、整合後，到最終產出成品不斷演變、進化的過程，並將「Product」的諧音「PADA」作為展覽的聲響元素，象徵著做設計時從概念到產出的足跡與餘音，以期望在未來寫下屬於自己的演化論。

東海大學校長張國恩表示，東海工業設計系有很多的創意、發想，以及良好的聲譽，此次透過畢業展會有很多的創意思考，很多作品可以產品化，甚至是代表東海的象徵，期待透過展覽，可以將4年來的訓練完美的呈現。年輕人想法並可以和時代的創意思考充分結合，未來也因為此展覽有新的收穫。

校方指出，畢業專題設計製作是東海工業設計大學4年來最重要的課程，訓練學生將大1至大3年的所學付諸實現，並綜合應用於設計實務中。同時，通過產品企劃、設計展開、模型製作及最終的展場設計，將設計由單純的創意，轉化為商品，讓學生實際演練真實的工業設計師在企業中工作的狀態。

校方表示，通過最終的發表、展示，也可以鍛煉學生介紹自身設計成果的能力，學會以設計師的角色與人群互動。透過設計，我們學著如何闡述物件與人之間的關係，並在完成畢業作品後，繼續思考著迎面而來的下一個人生規劃與挑戰。

工業設計系111級畢業展，多項入圍紅點概念設計獎及金點設計獎的作品，張家蓉和蔡舒姍的「台灣氣味旅行」顛覆了現有市面上伴手禮大多為味、視覺做呈現，其中張家蓉介紹研發的8種氣味，「草」就是以東海下過雨的草，蒸餾取出純度，再結合東海構樹、香精等結合，並和化學系教師合作研發而成。