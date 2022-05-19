國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發有意參選的黨前副祕書長羅智強陣營反彈。張善政下午在臉書表示，讓關心的朋友知道，自2020總統選舉時開始，羅就是他請益的重要對象，他與羅之間有直接的溝通管道。

「同心協力贏得選戰，是最高目標」。張善政說，羅智強是一位不可多得人才，他會以三顧茅廬精神、最大誠意，請羅助他一臂之力，也讓羅可以為羅關心的桃園繼續付出，讓羅這樣一位幹才有長遠發揮的空間。

張善政說，昨天關心羅智強的簡訊留言潮水般湧入他的LINE與FB，為尊重羅，臉書不便先說太多。