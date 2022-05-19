國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發有意參選的黨前副祕書長羅智強陣營反彈。張善政下午在臉書表示，讓關心的朋友知道，自2020總統選舉時開始，羅就是他請益的重要對象，他與羅之間有直接的溝通管道。
「同心協力贏得選戰，是最高目標」。張善政說，羅智強是一位不可多得人才，他會以三顧茅廬精神、最大誠意，請羅助他一臂之力，也讓羅可以為羅關心的桃園繼續付出，讓羅這樣一位幹才有長遠發揮的空間。
張善政說，昨天關心羅智強的簡訊留言潮水般湧入他的LINE與FB，為尊重羅，臉書不便先說太多。
國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發有意參選的黨前副祕書長羅智強陣營反彈。張善政下午在臉書表示，讓關心的朋友知道，自2020總統選舉時開始，羅就是他請益的重要對象，他與羅之間有直接的溝通管道。
「同心協力贏得選戰，是最高目標」。張善政說，羅智強是一位不可多得人才，他會以三顧茅廬精神、最大誠意，請羅助他一臂之力，也讓羅可以為羅關心的桃園繼續付出，讓羅這樣一位幹才有長遠發揮的空間。
張善政說，昨天關心羅智強的簡訊留言潮水般湧入他的LINE與FB，為尊重羅，臉書不便先說太多。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。