新竹市19日新增1877名確診個案，今年以來累積1萬4041名確診個案，目前累積居家照護者為7175人、居家隔離者為2115人。

市府提醒，65歲以上長輩、居家檢疫、居家隔離及自主防疫等4類民眾若快篩陽性，經醫事人員確認即可視為確診；其餘民眾若居家快篩陽性，須進一步PCR檢驗。

竹市社區篩檢站自本月18日起限定服務「快篩陽性者」，並從5月21、22日起加開周六、周日上午9時至12時時段，有需要民眾者可自行前往，請戴好口罩、勿搭乘大眾交通工具。

衛生局提醒，指揮中心已修正確診者自主疫調回報系統，新增初次填報24小時內可至原連結編輯1次之功能，請民眾於執行PCR採檢時務必主動確認手機號碼正確性，填報時務必再三確認資料，以免權益受損。

如民眾對確診後之資訊仍不了解，可至竹市防疫資訊網站查詢或電竹市居家關懷中心03-5320900諮詢。

另，竹市兒童BNT疫苗接種意願書已於今日發送，請家長特別留意；此外，目前竹市有26間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務，有需要民眾，可先電話預約。