《乘風破浪的姐姐》第3季改名為《乘風破浪》，17日官宣了30個姐姐的名單，包括王心凌、許茹芸、郭采潔、柳翰雅，以及蔡卓妍、鍾欣潼，少女時代前成員Jessica鄭秀妍也在名單上，陣容華麗堅強！而上一季冠軍那英、第一季冠軍寧靜，也宣告回歸節目，18日節目組上傳主題曲的MV，30個姐姐在舞台上又唱又跳，其中Jessica鄭秀妍久違回歸舞台，表現依舊令人驚艷，讓許多粉絲淚崩。

鄭秀妍2014年退出少女時代後，雖然也有自己發歌《FLY》、《SUMMER STORM》等作品，但因為不能登上電視台打歌舞台，影響力有限，同時又兼顧時尚品牌的發展，讓許多粉絲感到可惜。時隔8年，鄭秀妍宣布參加《乘風破浪》，與29位優秀的藝人們共同競爭出道，令許多粉絲感到激動。在節目MV《乘風》中，鄭秀妍十分有誠意的用中文唱主題曲，音色甜美，動作游刃有餘，之前在女團累積的業務能力絲毫沒有落下，讓很多粉絲直呼「眼淚飛出來」、「這就是天生為舞台而生的人吧」。

同時網友們也注意到，同畫面中《延禧攻略》的女星吳謹言在舞台上架式十足，表情管理還不錯，值得期待。台灣選手中許茹芸坐在鋼琴前自彈自唱，優雅氣質搭配溫婉歌聲，展現音樂才女的天賦。曾經的「可愛教主」王心凌穿著一身刷藍公主裙，唱功穩健，身旁的郭采潔造型有些龐克風格，有早年剛出道發唱片時的影子；而主持人阿雅（柳翰雅）也登上節目，一身藍色西裝很是幹練，在香港火紅的女子團體Twins蔡卓妍、鍾欣潼時隔多年合體，兩人站在一起合唱，讓粉絲萬分激動，稱童年的回憶都回來了。