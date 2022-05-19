嘉義市長黃敏惠參觀奮起福米食概念店營運。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、民代與各界人士參觀奮起福米食概念店。（廖素慧攝）

農試所嘉義分所研發的台農82號米，與嘉義市品牌合作推出「幸福嘉義米」，再與知名米食業者結盟推出「嘉義市限定」的米乖乖，19日開賣，市長黃敏惠表示，這是在地農業及產業整合創造在地品牌的佳例。

市府建設處表示，嘉義市用台農82號米作為「幸福嘉義米」的品牌米，有中興大學的生產履歷認證保障，幸福嘉義米耐煮，久煮仍然QQ的，米粒不易破損，口感佳，未來將推廣「幸福嘉義米」用於國中小學校營養午餐，讓學童也喜歡吃飯。

市府建設處表示，嘉義市政府支持在地農業及產業，運用幸福嘉義米，與奮起福米餅、乖乖公司聯名推出「嘉義限定」米乖乖，製作出屬於嘉義限定口味的特色米乖乖。

黃敏惠表示，面對嚴峻疫情，市府團隊與產業更努力突破困境，奮起福公司在嘉義市開設米食概念店，研發排骨便當風味的米乖乖，與食宿遊購業者異業結合，推出16條嘉義旅遊行程、耐斯大飯店住宿專案等，促進在地農業及產業多元整合。

奮起福執行長陳岱聲說，用嘉義最優質的台農82號米，與乖乖推出幸福米乖乖，希望讓更多人吃到最純真、最幸福的滋味，首推出2萬包限定在嘉義開賣。

市府建設處長田長沛表示，奮起福曾榮獲「2021嘉義好店」，陳岱聲還獲選「111年度嘉義市青年創業獎勵補助計畫─經營模式優化類」優選，奮起福採用「幸福嘉義米」研製米乖乖，是嘉義市的米製休閒點心代表品牌之一。

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