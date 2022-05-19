為朝向與病毒共存目標邁進，與國際間接軌，政府逐漸鬆綁防疫管制措施，外界關注何時取消口罩禁令及邊境管制。衛福部次長薛瑞元今天表示，目前疫情還在上升階段，尚未達到高峰，為保持醫療跟公衛量能，將逐步取消較無急迫性的措施，但口罩解禁跟邊境管制鬆綁，須等到疫情走下坡，且逐漸減緩才會考慮。
薛瑞元表示，在疫情上升階段，防疫措施隨時會視情況調整，口罩對人民生活干擾非常低，民眾兩年多來已經習慣外出戴口罩，口罩解禁可能會比較晚，須等到疫情走下坡。
薛瑞元說，在疫情上升到高峰的階段，不適合預測口罩鬆綁的時間點，要看疫情發展而定，其他防疫措施鬆綁，則要根據疫情發展跟醫療量能。
至於第二輪快篩實名制上路時間，薛瑞元說，目前還沒確定，要觀察第一輪快篩試劑的購買情況，若每天勝餘量較多，才會執行第二輪快篩實名制。
行政院發言人羅秉成進一步說明，快篩實名制第二輪啟動時間，跟需求和防疫政策有關，目前仍持續觀察，無法確定實施時間。
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