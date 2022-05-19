英國今天公布4月份通膨年增達40年新高；美國財政部長葉倫也在今天表示，食品和能源價格攀升同時削弱支出和經濟產出，恐在全球帶來所謂「停滯性通膨效應」。

經濟學在傳統上認為經濟成長時，商品或服務需求增加，此時價格上升才連帶引發通膨，但因企業獲利能力好會讓失業率下降，失業與通膨應呈反向關係。不過1970年代石油危機打破這樣的關係連動，出現通膨高、經濟成長卻停滯，失業率也攀升的停滯性通貨膨脹。

停滯性通膨（stagflationary）是指當經濟環境受到供給面衝擊，造成經濟成長停滯與通膨同時存在的現象，通常伴隨企業獲利衰退、民間消費支出疲弱、失業率攀升等負面效應。

「紐約時報」指出，葉倫（Janet L. Yellen）今天在七大工業國集團（G7）財長會議前夕的談話，形同在各國面臨重大逆風氛圍下，對全球經濟做出悲觀評估。

她表示美國有能力抵禦這波經濟動盪，但歐洲可能更易受經濟衰退衝擊，原因在於歐洲對俄羅斯能源的依賴加上其他影響全球成長因素，包括中國為遏制新一波疫情而採取的嚴格封城加劇供應鏈問題。

葉倫說：「當前是一個滿是風險的環境，通膨前景與潛在的經濟放緩同時存在。」

另一方面，英國國家統計局（ONS）今天指出，消費者物價指數（CPI）年增從3月的7%再上升至4月的9%，達40年來新高；統計局首席經濟學家費茲納（Grant Fitzner）表示，4月份的年增約有3/4來自家庭水電費上漲。

疫情期間英國實施的增值稅減免措施取消後，餐廳的價格開始上漲，食品價格的上漲速度也快於去年。目前世界各國都苦於幾十年所未見的高通膨。美國通膨徘徊在40年來的新高，歐元區的通膨也創紀錄。

形成這個現象有幾個原因。一是COVID-19疫情解封後重啟經濟，消費者於防疫期間積攢的錢更多投入消費，使供應鏈吃緊並推高價格；二是俄烏戰爭引發對俄羅斯能源制裁，並擾亂烏克蘭小麥和其他農產品的出口，大宗商品價格飆升使全球經濟前景黯淡，糧食危機惡化。

這波通膨可能還尚未達高峰。經濟學家預期當下半年歐洲禁用俄國能源遇到入冬，以及英國政府10月要再次對家庭用電和天然氣使用設限後，能源價格將再次大漲；英格蘭銀行（BOE,英國央行）預測，英國通膨將在今年第4季達10%以上的峰值。