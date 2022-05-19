竹南君毅中學承辦今年國中會考試場，已經準備妥當。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

今年國中會考將在5月21、22日兩天登場，由於目前國內疫情嚴峻，今年試場規定比較特殊，包括考生於原試場休息、防疫午餐隔板、設置第二類備用試場及管制考場進出的動線等，竹南君毅中學連續8年承辦國中會考考場業務，將提供最舒適的考試及休息環境，祝福苗栗學子考試順利。

君毅中學表示，為應疫情需要，管制考場進出的動線，屬於居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，或現場有發燒同學，將依類型分配到第二類備用試場，屬自主健康管理者則在一般試場考試，一般試場與第二類備用試場的動線各自獨立。

苗栗縣君毅中學自2015年起，連續8年主辧國中會考考場業務備受肯定。今年共設置30間一般試場、12間第二類備用試場，包括建國國中、頭份國中、大西國中、興華高中國中部、大同高中國中部等共計5校939位考生，都在君毅中學試場應試。

擔任考場主任的君毅中學校長林慶旺表示，承辦考場業務是一份榮耀，更是君毅展現團隊精神及大腦執行功能最佳時機，校方將為各校安排「專屬」冷氣教室作為休息區，提供最舒適的考試及休息環境，祝福苗栗學子考試順利。

考場總幹事徐文孝提醒，配合全國試務會規定採取各項防疫措施，不開放家長陪考，為避免人流，採原試場休息，今年特別提供用餐隔板，供每一位考生使用，用畢即銷毀，同時管制各國中服務人員人數，考場人員全程配戴口罩、量測體溫，各試場開放冷氣，且應開啟角落的窗戶5到10公分適度通風，加強試場以及休息區的消毒，並管制考場進出的動線，屬於居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生或現場有發燒同學，將依類型分配到第二類備用試場，屬自主健康管理者則在一般試場考試，一般試場與第二類備用試場的動線各自獨立。

校方為此召開多次協調會，動員全校同仁，針對防疫、安全、環境、設備、整潔、試務、維安、交通、服務、公關、機動、醫護、資訊..等重點項目，分配相關任務，並利用檢核表，落實責任制。考前除進行全校大掃除、消毒、場地布置外，並檢核所有軟硬體設施，以確保無誤。

因應新冠肺炎疫情，校方日前已完成全校消毒，考前一天上午進行全校大掃除後，下午以稀釋漂白水再次全校清消，並請試場佈置人員以酒精進行桌椅消毒。君毅中學將以最高規格進行防疫、服務措施，務必讓考生安心應考，請大家放心。