一名攝影師替女性網友在北部某大學進行外拍時，藉口協助「喬姿勢」，避免內褲外露，卻一路沿著大腿摸到臀部，甚至在喬臉部姿勢時，更直接撲上去強吻，女方事後私訊問是否想親她?攝影師回答「想，確知如何表達。」讓女方一怒下提告，高等法院今依性騷擾防治法判余男2月徒刑，可易科罰金6萬元定讞。

根據判決書，該名攝影師與女性網友A女，於民國109年10月18日下午在北市某大學校園內進行戶外拍攝活動，但攝影師竟然趁著A女更衣之際，在禮堂樓梯間，假藉調整拍攝姿勢為由，出手觸摸甲 大腿外側及臀部，並親吻臉頰。女方一怒下報警提告。

A女控訴，當時拍完和服換拍旗袍，拍旗袍時攝影師雖然問能否改動作，並幫忙調動作，但他故意摸著身體往上調，從大腿摸上來，摸到側邊屁股。後來調整姿勢及臉的角度，攝影師的臉就在前方一個手掌的距離，因為之前只有碰一下而已，但這次調整臉時已經用摸的，當下她就覺得不舒服，有「嘖」一下。

接著攝影師就突然撲上來，雙手抓住臉要親我，且親到臉頰。

攝影師出庭時喊冤表示，自己有碰觸到女方大腿外側，但是事女方同意為其調整外拍姿勢，所以他在調整旗袍時，有將衣服向上拉，而碰到內褲，只是為了將內褲往上推，以免穿幫，自己沒有親吻女方。

但法官參酌攝影師與女方instagram對話紀錄，被告問女方「你還在生氣嗎？」女方回答「你是來道歉的嗎？」，攝影師回答「是的。」女方又問，「那時候為什麼直接親上來？」攝影師表示，「應該我自作多情～我不知道該怎麼跟女孩子講話。如果妳不願意跟我約拍，我欣然接受。」女方又續問，「你是不是想親我？有問過我嗎?」攝影師表示，「是，沒有，感到抱歉。」

法官認定，女方在報案時與法院審理時對被摸臀、強吻等事，說詞一致，且2人事後對話顯示，攝影師性騷擾事證明確，且犯後飾詞狡辯、毫無悔意，判攝影師2月徒刑，得易科罰金6萬元。