因應疫情升溫，中南部新冠肺炎確診數愈來愈多，台中市20日起將同步開設2處大型篩檢站，提供PCR採檢、診療到給藥一條龍服務，台中市長盧秀燕19日下午也親自到中央公園視察大型篩檢站動員準備情形。
盧秀燕表示，非常感謝台中榮總陳適安院長親自率領團隊，全力支援配合市府，也謝謝市府同仁們的辛勞，明天起中央公園將開設大型篩檢站，提供民眾篩檢、診療與給藥服務。
盧秀燕指出，隨疫情升高，確診人數可能增加，因此中市府必須擴大量能，過去已經推出4個得來速，20日起再推出第5的得來速服務，在中央公園開設大型篩檢站，是中部最大型篩檢站，而海線童綜合醫院原先社區篩檢診療站，也同步在明天，優化升級成一條龍大型篩檢站。
盧秀燕說，明天起這個大型篩檢站，每天將至少服務1000人，未來還將視情況滾動式檢討、擴大量能；現場有4個動線同步進行，包含長青組與身障組為1線、親子1線，另外一般民眾則有2線路，從PCR篩檢、現場診療後隨即給藥，一條龍式服務，現場也有防疫計程車作為運送檢體專車，每2小時發車往返醫院檢驗中心。詳細情形都將於今日台中市疫情指揮中心線上記者會上，向市民朋友說明。
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