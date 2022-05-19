主計總處公布，今年首季「實質經常性薪資」反而出現0.1％的負成長，是近6年以來同期的首度負成長。對此，國發會副主委游建華今（19日）於行政院會後記者會表示，因為俄烏戰爭還有供應鏈的問題，瓶頸仍然存在，目前持續關注尚未提出新的措施跟方法。

游建華表示，因為俄烏戰爭還有供應鏈的問題，瓶頸仍然存在，確實造成原物料漲價，但也根據昨天中央銀行在立法院的報告，預估有預算有些原物料價格會趨緩，例如原油，如今有相對嚴峻的部分也有相對有利的部分，目前持續關注尚未提出新的措施跟方法。

行政院發言人羅秉成表示，今年最大變數是俄烏戰爭，儘管疫情相對嚴峻，但已經2年多且目前輕症、無症狀多，多數國家都採取與病毒共存，台灣也是朝此方向邁進。因為有俄烏戰爭影響，造成包含能源、糧食等相關原物料上漲，當然會有所影響，過去的成績將來的挑戰要面對，相關部會對俄烏戰爭所造成的影響都會審慎因應。