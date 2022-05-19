行政院顧問鄭宏輝爭取擔任民進黨新竹市長候選人，對在地民生議題關心不遺餘力。鄭指出，埔頂聯里鄰近竹科，是新竹市人口最密集的蛋黃區，此地居民讓新竹市成為高所得、高消費、高學歷的城市。但此地交通極為壅塞，故他主張立即升級公車系統，藉以推動中長期改善方案，期望達成新竹捷運目標。

鄭宏輝昨日（18）在臉書發文表示，埔頂聯里鄰近竹科，是新竹市人口最密集的蛋黃區，不少移入新竹市的竹科工程師們在這裡組成家庭，也讓新竹市成為高所得、高消費、高學歷的「三高城市」。

鄭宏輝表示，為了升級竹科生活品質，他特地向埔頂聯里的里長們請益，教育、交通、生活品質的提升。其中交通方面，由於埔頂聯里人口密度超高，往來科學園區、新竹市區和竹北等重要聯絡道路，道路容量不足、車流量大，也讓關新地區的交通極塞。他主張新竹交通的短中長期改善方案，要立即升級公車系統、專業評估規劃竹科高架橋，並持續推動新竹捷運。

針對交通政策，鄭宏輝強調，特別是在車流量大的路段，人行道和守護學童安全的通學步道，是刻不容緩的建設方向；而開闢停車場的可能性，降低汽機車自駕比例，舒緩道路車流量超載，都是提升市民生活品質的討論重點。