社區篩檢站資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

快篩陽怎麼辦？（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

快篩陽怎麼辦？（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

抗病毒藥劑給藥原則。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣19日新增2702例新冠肺炎本土確診案例，分別為1397名男性和1305名女性，年齡0-98歲，12歲以下371人，65歲以上211人，多數為18-64歲青壯年，約占74％。無症狀者有2526人，約占93％。為服務偏鄉交通不便的鄉親，竹縣衛生局協調大安醫院19日前往尖石後山秀巒和玉峰兩村開設公費PCR篩檢站，估計可服務550人。

2702例地區分布為竹北市823例、竹東鎮444例、湖口鄉712例、新豐鄉251例、新埔鎮129例、關西鎮93例、芎林鄉47例、橫山鄉35例、寶山鄉65例、北埔鄉16例、峨眉鄉14例、尖石鄉48例、五峰鄉25例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離898人，居家照護1萬1299人。

一、竹縣篩檢資訊：

1、購買實名制快篩試劑：民眾可至合約健保藥局或衛生所購買實名制快篩試劑。本縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx？n=980＆s=89882

2、一般民眾自行快篩陽性可至本縣採檢診所、5家醫院開設的防疫門診或社區篩檢站接受公費PCR採檢：

(1)新竹縣公費PCR採檢診所查詢網址：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx？n=980＆s=90020

(2)新竹縣防疫門診醫院服務時間查詢網址：

https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx？n=78＆s=90116

(3)社區免費篩檢站：

每日上午9時至12時於新仁醫院急診室外

每日上午11時至下午2時於湖口仁慈醫院急診室外

每日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

新竹縣醫院、診所、社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

二、疫苗接種資訊：

1、自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)

2、各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

3、新竹縣校園接種COVID-19 BNT疫苗將自5月25日起陸續規劃接種場次，目前BNT疫苗尚未到貨，先由學校端進行意願調查及衛生局媒合醫療團隊與學校安排校園接種日程，請家長配合學校作業並耐心等候通知。

4、目前兒童莫德納疫苗持續接種中，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。院所查詢網址https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033