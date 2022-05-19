UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》於今（19）改版推出全新PVP戰場「職業爭霸賽」，玩家將從海選賽的混戰中廝殺，進入晉級賽的玩家，將挑戰自身職業中最強王者，最終考驗等待著你，究竟誰能稱霸眾人，獲得最強殊榮呢？此外，遊戲內活動「職業最強者嘉年華」同步開放，官方更於此次改版釋出豐富多樣的遊戲獎勵與實體週邊，玩家們千萬不要錯過！

職業爭霸賽震撼登場，開創戰場新巔峰！

職業爭霸賽按照職業分為5組，即戰士組、法師組、弓手組、魔劍士組、召喚師組，賽程分成2部分，分別是海選賽和晉級賽，最終將取16強，8強、4強及冠亞軍，參加職業爭霸賽的玩家不僅可以獲得大量獎勵，還有機會獲得專屬稱謂，象徵最強殊榮！

海選賽規則

 海選賽采混戰模式，持續10分鐘

 擊敗1人將獲得100分，助攻10分，被擊敗無損失，高收益區域每10秒10分

 被擊殺者將進入幽靈模式，可以移動，5秒後在靈體處復活

 海選賽結束後，會根據玩家獲得的積分發放對應獎勵

 海選賽積分最高16人晉級

晉級賽規則

 晉級賽采一對一對戰，3戰2勝，每場戰鬥持續2分鐘

 戰鬥時間結束時，剩餘血量百分比高的一方獲勝，血量相同則由戰力高的一方獲勝

 獲勝玩家將晉級至下一倫，直至決出冠軍

在晉級賽階段，玩家每輪比賽還可以競猜，無論競猜是猜中或猜輸，都能夠獲得一定的獎勵。

此外，凡參加職業爭霸賽的玩家，除了可以獲得遊戲內豐富獎勵，還可上官方Facebook參加職業爭霸賽活動，帶走遊戲實體週邊，詳細內容請見官方粉絲團。

《奇蹟MU：正宗續作》職業爭霸賽登場 開創戰場新巔峰

職業最強者嘉年華系列活動同步開放！豐富好禮大方送！

隨著職業爭霸賽登場，為了感謝玩家的支持，官方特地準備了職業強者嘉年華活動，即日起玩家們只要每天登錄《奇蹟MU：正宗續作》，即可領取各式珍稀獎勵如「拼圖碎片」、「次元金礫」、大量藍鑽…等，搭配職業最強者嘉年華同步開放拼圖活動，透過獲取拼圖碎片，解鎖並完成拼圖，將獲得豐富獎勵，讓玩家加強自身戰力豪不費力！

《奇蹟MU：正宗續作》職業最強者嘉年華活動登場

更多遊戲內容敬請各位玩家鎖定《奇蹟MU：正宗續作》官方粉絲團獲取最新消息！