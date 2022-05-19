台灣男神演員彭于晏，飛往上海工作卻碰上隔離政策實施，在自家被關了1個半月，無事可做的他在家中下廚煮飯，還因為太無聊親回粉絲訊息，引起一陣騷動，日前陸網上出現男神彭于晏的駝背頹廢照片，照片中彭于晏頭髮胡亂翹起，男神形象全面失守，慘被一群不認識的大媽嫌棄，微博甚至還冒出「四川丈母娘集體嫌棄」熱搜話題。

彭于晏這張頹廢照片，在陸網上引起熱烈話題，大媽們紛紛嫌男神長得醜。(圖/微博)

近日大陸社交平台微博，流傳著一段影片，內容是有人將彭于晏頹廢照，傳給媽媽們看，稱彭于晏是自己男朋友，並將媽媽們的反應剪成影片，想不到卻得到「起碼50幾歲」、「像個傻瓜」、「神經病看得都想吐」、「亂雞窩」、「很邋遢的那種感覺，看看那個頭髮」、「看不出他哪裡帥？照片我真的不舒服」、「直接打入黑名單」等負面評價。

彭于晏在限時動態加碼曬頹廢照，還幽默配圖開自己玩笑。(圖/彭于晏 IG)

後來有網友說道：「這男的很有錢呢」，想不到卻引來爸媽回「這樣還會看上妳？」網友還詢問爸媽可否帶彭于晏進家門，想不到媽媽卻激動反對，「這麼多優秀青年不找，帶來我給妳掃地出門，不要帶我門都不開」，後來網友才給媽媽看穿西裝的彭于晏照片，馬上改口「可以可以，還詢問他想吃什麼」，引起網友大笑不已。

彭于晏工作室稍早曬出彭于晏九宮格圖，以帥過兩字回應頹廢照話題，並亮出彭于晏拍攝好的超帥畫報。(圖/彭于晏 工作室微博)

而彭于晏似乎沒受到影響，19日隨手在個人IG上分享，頭髮全未打理、流得滿頭是汗的運動照片，還打趣曬出自己的駝背頹廢照，幽默配文則寫下「小姪女也可以carry的髮型。」不少人也笑稱「本來配不上彭于晏，現在看來好像也可以了」，放下男神形象搞怪，逗樂不少網友。