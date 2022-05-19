協會成員在管制站貼上預約系統的流程，供釣客預約。（洪靖宜攝）

今年5月1日起高雄港台電灰塘防波堤堤道、第二港口北防波堤以及旗后山下舊台機造船廠旁護岸，改變管理方式開放預約垂釣，假日最多近90人次。實際到台電灰塘防波堤現場有不少釣客，負責管理的鳳源南友釣魚協會說，目前改由系統預約較為方便能和掌握釣客人數，進出入也更迅速，比起過往收管理兼清潔費，現在由港務公司統一管理，也讓釣客能有安心合法的釣魚空間。

港務公司正式開放8座商港，14處垂釣區，釣客可透過「商港垂釣預約系統」預約後，可免費垂釣，港務公司表示，不一樣的地方過往都是無償由相關協會管理，但從今年5月1日起正式委由專業保全公司負責釣場巡查及維護釣客安全，及合法登記立案的釣魚團體或協會，負責執行釣客服務工作，提供更安全友善環境。

其中高雄港就開放台電灰塘防波堤堤道400公尺範圍、第二港口北防波堤510公尺範圍，以及旗后山下舊台機造船廠旁護岸145公尺範圍。根據港務公司統計，新制管理開放預約後，第二港口北防波堤平日有30至50人次，假日則達40至90人次；台電灰塘防波堤平日約有20至30人次，假日是40至80人次；旗后山舊台機場護岸屬自由進出不需預約，估計每日也有30至50人次。

實際來到小港區台電灰塘防波堤，首先要先換證才能進到管理站，一旁還有身穿制服的保全在旁維護，一眼望向防波堤堤道，上午已經有近10位釣客熟練地拿起釣竿，全副武裝享受釣魚樂趣。

該處過往鳳源南友釣魚協會無償管理，協會每次酌收100元管理兼清潔費，上限約100人，成員張順源提及，現在改由系統預約後確實管理上較為方便，過去各地區因收費管理不同，不僅會有爭議，管理單位也會出現入不敷出狀況，現在統一由港務公司統一管理再委由協會執行，也讓釣客有更安心合法地方釣魚。

改變管理方式至今約半個月，是否有釣客出現違規等狀況？協會表示釣客都是老手，基本上都了解規矩，港務公司也表示開放後目前沒有出現特殊狀況，但要提醒要進入垂釣區的民眾，應穿著個人救生衣含口哨及防滑鞋，未穿著完整防護措施，應接受保全管制，不得進入垂釣區，避免發生危險。