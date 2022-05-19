熱浪襲擊印度，當地大部分區域目前都是高溫難耐。而在亞洲另一頭的中國大陸，因為對新冠病毒零容忍，日前祭出的封城政策也讓供應鏈全球供貨青黃不接。因此，目前在印度也面臨即使有錢也買不到冷氣的窘境。

印度CEAMA（消費電子與電器製造協會）統計，5月氣溫逼近攝氏50度的印度首都內新德里，2022年冷氣銷售量預估上看850萬到900萬台，並可望打破2019年創下的650萬台販賣紀錄。

中國大陸海爾電器印度分公司也表示，由於熱浪提前來襲，以往是4月但現在3月中就提前來了，所以冷氣賣得嚇嚇叫。不過，由於中國大陸封城，缺少料件下也影響冷氣機產出，印度消費者恐怕要等更久。

照正常估算，以往從中國大陸送來印度的零組件大概要45天，不過現在短則要60天，長的話可能會增加一倍等待時間要90天左右。印度冷氣機內，最多有兩成的零組件需要從中國大陸運來，例如壓縮機或控制器等。其中，以節能的產品影響最大。

印度享有盛名的冷氣銷售業者藍星（Blue Star）早就採取行動，增加半導體等產品庫存量，有的甚至延長到90天。不過，印度大財團塔塔下的Voltas表示，正努力本土化，僅依賴少量進口組裝產品。