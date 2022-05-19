2022年5月19日 — 戰遊網 (Wargaming.net) 旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天 宣佈第二屆「最長的博物館之夜」正式開跑！接下來的一個月，《戰艦世界》每週將於官網發佈一篇「最長的博物館之夜」系列文章。每篇文章將針對兩座博物館做詳細介紹，內容將包括該館的展覽資訊，館長採訪，以及上一屆活動結束後的發展等。讓玩家在無法親自蒞臨參觀博物館的情況下，能進一步了解世界各地的海事和海軍博物館。

除了更深度瞭解各家博物館之外，本系列文章將有《戰艦世界》團隊精心設計的戰鬥任務讓玩家解鎖，同時也將贈送出各種遊戲內獎勵。更重要的是，每篇文章的各處角落將埋藏一些神祕符號，而首位解答出 16 字元密碼的幸運玩家，將可獲得自選博物館的五天免費雙人遊，自選博物館必須是系列文章中的其中一間博物館。這麼豐富好康的機會，玩家千萬可別錯過！

本系列文章也將分享第一屆「最長的博物館之夜」的活動精華影片，帶玩家回顧 2021 年 5 月 18 日舉辦的首屆「最長的博物館之夜」。首屆活動有超過15間來自世界各地的海事和海軍博物館參與，同心協力進行長達 17 個小時的實況轉播，為世界各地的玩家和觀眾進行線上虛擬導覽，當時實況總共吸引了超過140 萬人線上觀看。