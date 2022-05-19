南投縣開設兒童就醫綠色通道。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣小兒科急診服務院所。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣19日新增1026人確診，首度突破千人；全縣累計3人因染疫身亡，除了埔里近70歲的阿嬤，新增2例包括竹山鎮88歲的阿公，有中風，癲癇，高血壓病史；集集鎮99歲阿公，有失智及心臟病史，2人都沒有施打疫苗。

南投縣6歲以下兒童截至18止累計408人確診，為照顧6歲以下學齡前兒童，南投縣即日起推出就醫綠色通道，由兒科專科醫師看診，包括衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院及台中榮總埔里分院，另外，草屯佑民醫院也有小兒科診療，建構幼兒健康防疫網。