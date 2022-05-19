南投縣19日新增1026人確診，首度突破千人；全縣累計3人因染疫身亡，除了埔里近70歲的阿嬤，新增2例包括竹山鎮88歲的阿公，有中風，癲癇，高血壓病史；集集鎮99歲阿公，有失智及心臟病史，2人都沒有施打疫苗。
南投縣6歲以下兒童截至18止累計408人確診，為照顧6歲以下學齡前兒童，南投縣即日起推出就醫綠色通道，由兒科專科醫師看診，包括衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院及台中榮總埔里分院，另外，草屯佑民醫院也有小兒科診療，建構幼兒健康防疫網。
南投縣19日新增1026人確診，首度突破千人；全縣累計3人因染疫身亡，除了埔里近70歲的阿嬤，新增2例包括竹山鎮88歲的阿公，有中風，癲癇，高血壓病史；集集鎮99歲阿公，有失智及心臟病史，2人都沒有施打疫苗。
南投縣6歲以下兒童截至18止累計408人確診，為照顧6歲以下學齡前兒童，南投縣即日起推出就醫綠色通道，由兒科專科醫師看診，包括衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院及台中榮總埔里分院，另外，草屯佑民醫院也有小兒科診療，建構幼兒健康防疫網。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。