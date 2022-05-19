中社觀光花市高達8公頃花海，一年四季都有不同時節的花卉繽紛綻放。（陳世宗攝）

新冠疫情期間民眾無法出國旅遊，吸引各地遊客前來賞花散心。（陳世宗攝）

中社花市今年栽種30多種的奇瓜異果，分佈在花海各個區域，疫情期間提供民眾賞花舒壓的好去處。（陳世宗攝）

中社花市今年栽種30多種的奇瓜異果，分佈在花海各個區域，疫情期間提供民眾賞花舒壓的好去處。（陳世宗攝）

中社花市今年栽種30多種的奇瓜異果，分佈在花海各個區域，疫情期間提供民眾賞花舒壓的好去處。（陳世宗攝）

新冠疫情延燒民眾無法出國旅遊！台中市后里區中社觀光花市8公頃花海，迎接夏季特推出奇異的瓜果大賞，今年栽種近2000坪30多種的奇瓜異果，分佈在花海各個區域，有疙瘩、龍鳳瓢、瓜皮果，還有鮑魚瓜、翠玉絲瓜、梨仔匏等；疫情嚴峻期間，提供民眾賞花舒壓呼吸新鮮空氣的好去處。

中社觀光花市位於豐原往苗栗三義的三豐路旁，北臨火燄山、三義木雕街，東接泰安舊火車站、鐵道文化園區、后里馬場及毘盧禪寺等。園區內花海高達8公頃，一年四季都有不同時節的花卉繽紛綻放；疫情期間民眾無法出國旅遊，吸引各地遊客前來賞花散心。

負責人賴啟文說，夏季特推出奇異瓜果大賞，園區內栽種近2000坪的瓜果，分佈在8公頃花海各區域，有平面棚架式以及拱式隧道琳琅滿目。今年栽種的觀賞南瓜，有疙瘩、龍鳳瓢、瓜皮果、椪柑、白蛋、佛手、飛碟、福瓜等品種，另外還有鮑魚瓜、翠玉絲瓜、梨仔匏、長花匏、葫蘆瓜等各種奇異瓜果。

來自苗栗三義的遊客廖美麗指出，疫情期間都不敢出國旅遊，整天關在家裡沒有染疫也會悶出病來，特全家開車到中社觀光花市來賞瓜，看到千奇百怪的各式匏瓜，令人大開眼界；尤其外觀類似苦瓜的疙瘩，卻是南瓜的一種，既賞心悅目又能居家當擺飾。

賴啟文強調，新冠疫情嚴峻，民眾想出門又怕人潮太多染疫，假日不妨到附近郊區透透氣，到花市賞花舒壓呼吸新鮮空氣，還能把玩稀奇古怪的瓜果，享受田園悠閒時光。即日起推出「台中市民賞花半票優惠」，只要市民憑證件入園賞花一律半票60元，優惠活動到今年9月30日止。

奇瓜異果疫情嚴峻