37歲的Makiyo今（19日）傳出喜訊，嫁給投資醫美診所的男友，明天520兩人將登記結婚，還透露懷有4個月身孕，可說是雙喜臨門。對此，好姐妹小S稍早對本報表示，第一時間聽到時替Makiyo感到開心，並安撫懷孕的她不要緊張。

小S表示第一時間聽到Makiyo的喜訊，非常替她開心，「因為我們所有姐妹都希望Makiyo找到一個好男人，真的可以照顧她，然後也可以讓她很自在的生活，就沒想到就真的發生了，然後還懷孕。前幾天還叫我猜男還是女，我說應該是男的吧！妳的個性比較適合跟小男嬰相處。」提醒Makiyo現在疫情嚴重，在家不要亂跑，好好照顧自己，等到疫情過後再找天去探望她。

小S還透露Makiyo現在的心情，以及安撫她生孩子時不要緊張，「她說她很緊張，想到生的時候，我就跟她說，不用緊張啦，只是麻醉退的那一刻妳可能會想說，怎麼肚子有點痛痛的，就是一下就習慣了，而且看到寶寶健康，妳就會忘掉這一切。」