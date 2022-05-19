新北有超過24萬家中小企業，新北市長侯友宜今在「揪！企業做志工 首選新北」111年企業志工記者會表示，這些企業除在經濟發展上有亮眼的表現外，許多企業更持續關注及投入社會公益及永續發展，展現企業正向影響力，市府可提供企業客製化的志願服務規畫並連結相關服務單位，共同推展新北企業志工愛心志業。

侯友宜表示，新北不管在預算或分配資源都是最少，但新北仍屹立，正是因為有最多的企業與志工，像這次的新冠肺炎疫情，新北號召3500名志工，日接6萬通電話回答民眾疑惑及關心其健康狀況，新北市靠志工撐起一片天，他對志工他抱持著感恩的心。

侯說，新北市幅員廣闊且城鄉資源分散，每個角落都有著許多社會議題和服務需求值得被關注，因而發展出豐富且多元的志願服務類別，包括「二手惜物、環境保護、動物保育、農事服務、社會公益及生態維護」等面向，而新北市政府透過新北市志願服務推廣中心除辦理企業志工體驗活動外，更提供企業客製化的規劃與媒合服務，並以「造福社區、嘉惠志工、有益企業」的精神，期待能拋磚引玉，號召更多國內外的企業一起投入新北市志願服務行列，讓新北成為永續城市。

記者會中有17家曾與市府合作投入志願服務的企業代表到場共同響應，長期投入新北市志願服務工作的板信商業銀行副總經理張奇勳也分享服務經驗，他說，板信前年成立志工服務隊，連續2年參與新北社會局愛兒包包裝作業，希望給予弱勢家庭小爸媽更多物質與精神支持，去年也捐贈新北市「好日子愛心大平台」防疫基金，以實際行動響應市府政策，而在同仁參與志工過程中，更讓企業內部氛圍更加凝聚，也強化了對公司文化的認同感，未來也會期待能多方參與公益，為社會注入更多的愛與關懷。

和泰汽車股份有限公司本部長劉松山則說，公司每年號召員工共同關注環保議題，近年來更致力於關懷弱勢，今年與新北市政府社會局、新北家扶中心合作，捐贈yoxi千趟接送服務，協助弱勢兒少就醫、就學、短程出遊及社工特殊勤務接送、物資配送關懷等交通移動，服務超過12個兒少社福團體、近2000 人次受益，也持續推動「TOYOTA玩具愛分享」計畫，透過車廠服務據點提供玩具回收服務。同時也捐贈新北市政府防疫基金，支援市府防疫工作不遺餘力，期望持續啟動每一份愛與關懷，讓更多人感受到幸福的正能量。

劉松山說，有司機志工參與活動後，開心表示：「沒想到計程車司機也能做這樣有意義的活動」，一人力量有限 ，但還是可以盡自己的心力，力量達百人、千人時影響力更大，呼籲企業在有獲利的同時也做更多公益活動。

社會局長張錦麗表示，各企業如對於志願服務規劃有任何需求，都可洽詢新北志願服務推廣中心，將提供企業客製化的志願服務規畫並連結相關服務單位，共同推展新北企業志工愛心志業，歡迎各企業夥伴多加利用。