中國肥料、印尼棕櫚油、印度小麥近期都傳出被禁止出口，加劇糧食危機，更為通膨埋下更多未爆彈。當地緣政治未見緩解、糧食保護主義風暴中，全球普遍為通膨所苦的當下，元大環球市場投資研究團隊看好實質資產範疇，其中擁抱全球農業商機的龍頭企業近期財報亮麗，且對前景樂觀，上修展望預期，近期股價短暫修正後，深具投資潛力。

俄烏戰爭至今未歇，對全球影響持續擴散，能源價格飆漲，使得肥料短缺，農產品供應緊俏價格居高不下，各國政府為了保障國內需求，糧食保護主義興起，多國擁糧食自重，導致農產品價格大漲，加深資源短缺國家的糧食危機。

元大全球農業商機基金研究團隊指出，受限於生產成本增加及人力不足，DXAG農業及北美肥料指數3月時創高，但農產品大漲，卻無法抵銷農用成本的快速上揚，農產品價格大漲也無法抵銷農用成本的快速上揚，由美國普渡大學(Purdue University)與芝加哥商品交易所(CME)共同編制的北美農業經濟晴雨表(Ag Economy Barometer)，與DXAG農業指數乖離擴大，顯示農民投資意願轉趨保守，預告了未來農產品供給緊俏的可能性。

儘管4月的能源和糧食價格由高點拉回，但糧食危機從去年就開始蔓延，而烏克蘭和俄羅斯合計占全球市場小麥產量約29%，世界銀行(World Bank)指出俄烏衝突可能使未來三年(2024年)的能源和糧食價格居高不下。回顧疫情爆發以來，能源價格出現1973年石油危機以來的最大漲勢，糧價和肥料價格也爆發2008年來的最大升幅，預期至2024年底為止，糧食價格均會高於過往5年平均值。

元大全球農業商機基金研究團隊指出，嚴格說來，全球糧食並非嚴重短缺，而是在糧食保護主義下產生失衡不均現象。看好農業供應鏈中，擁有相對較多資源的龍頭企業享有訂價權，非常有機會受惠。觀察近期加拿大化肥大廠NUTRIEN LTD、美國農業藥劑大廠FMC CORP、農用機械大廠DEERE＆CO、種子與農業藥劑大廠CORTEVA INC股價今年來持續攀高，寫下新高價。近期Fed升息衝擊，造成市場高檔震盪，但由於獲利持續看好，股價正在復甦。