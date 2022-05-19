美股聯準會鷹派言論再度衝擊市場信心，美股周三重挫使亞股今（19）日表現疲弱，台股加權指數開低走低，一度重挫404.13點至15892.73點，接連失守萬六及15900點關卡，所幸鄰近午盤跌幅有所收斂。櫃買指數同步開低，但隨後跌幅逐步收斂，表現相對有撐。

終場加權指數下跌276.54點或1.7％，收於全日相對高點16020.32點，萬六關卡失而復得，成交量略為萎縮至2306.6億元。櫃買指數終場下跌0.63點或0.32％，收於全日最高點197.11點，成交量同步萎縮至587.29億元。

盤面各類股普跌，其他電子及跌勢相對較輕的貿易百貨股尾盤轉強，終場分別上漲0.12％、0.77％，通信網路股小跌0.48％居次。成交量較大的半導體股下跌2.18％，電子股下跌1.67％，一度跌逾4％的航運股尾盤轉強，終場下跌1.56％，金融股下跌2.45％。

權值股亦跌多漲少，鴻海(2317)及台灣大(3045)尾盤轉強，終場齊揚0.47％領軍，聯電(2330)跌勢收斂、終場小跌0.2％，與小跌0.4％的中華電(2412)居次。聯發科(2454)下跌1.17％、台積電(2330)跌近3％，中信金(2891)及富邦金(2881)齊跌逾3％、台達電(2308)跌近4％偏弱。

台股近日隨不確定因素影響轉淡而止跌反彈，惟今日受美股大跌拖累重挫，短線不利技術面反彈。分析師認為，台股後續仍有機會向上反彈，但在國際利空未完全消除前，恐再度震盪，美股走勢及經濟前景仍為左右盤勢關鍵，欲突破反壓有待補量上攻。

分析師指出，短線仍以選股不選市因應，操作上可聚焦散熱、晶圓代工族群等基期較低的電子股逢低布局，短打人氣回溫的中小型股、股價位階低檔回穩轉強、財報營收佳及法人布局股，避開業績表現不如預期、線型偏弱、法人減碼股。