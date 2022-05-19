迎接周五的520行情，中央政府積極追求2050年達到淨零排放目標，受益離岸風電「國產化」帶來的綠能商機，鋼鐵業離岸風電概念股周四股價不遜色，其中訂單能見度看到明年上半年的中鋼構(2013)強漲6.18%最猛，恒耀(8349)收紅盤，中鋼(2002)、春雨(2012)、世紀鋼(9958)等個股也跌幅有撐。

不畏外資、自營商先調節持股，中鋼構周四早盤翻紅，盤中一度上漲8.49%至56.2元，終場收漲6.18%報55元，5日線上翹、收復月線上。

中鋼構第一季營業收入45.05億元，季減4.67%、年增27.31%，主要是鋼構銷量增加與單價較高，但隨著鋼板原料價格上漲，相對第一季成本也跟著成長。營業毛利1.80億元，季減46.08%、年減30.19%，營業利益1.04億元，季減56.78%、年增80.84%，稅前淨利1.31億元，季減48.16%、年增48.29%，歸屬於母公司業主淨利1.09億元，季減47.00%、年增44.18%，基本每股盈餘0.55，與去年第四季1.03元下滑，仍相較去年同期0.39元成長，並創下2013年第一季以來的9年同期新高。

中鋼構4月營收15.46億元，年增42.71%、月減5.99%；前4月營收60.51億元，年增30.93%。

中鋼構表示，進行吊裝的南科科技廠房工程、南港台灣人壽商辦大樓等工程，第二季持續施工，加上北高雄富邦大樓百貨商場大樓工程也展開施工，取得5萬公噸的鋼構工程，另北高雄科技大廠廠房工程預計年底起開始吊裝。除了工程外，水下基礎工程也著墨，協助中鋼(2002)興達海基離案風電水下基礎的節點(NODE)，已完成三套交貨外，目前也對其他13座工程加緊趕工之中。

中鋼構近期承接的新工程有台南統一物流中心、高雄與新竹的兩家科技廠房工程，合計鋼構需要4萬多公噸，且接洽中的工程有台中榮總三期醫療大樓、國家地震工程研究中心沙崙二期等工程，目前手中擁有的鋼構工程有至少18-19萬公噸，訂單能見度至明年上半年以上，有助於提升公司營運動能。