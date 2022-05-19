美股再次上演大怒神，台股也遭受拖累大跌，中斷連四天的反彈走勢。第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，由於當前Fed利率升息路徑尚有變數，市場觀望氣氛濃厚，同時空頭抓住散戶信心脆弱之際，逢反彈即大舉摜壓科技股，惟經過這波的劇烈震盪，不安浮額可望加速清洗，有利台股在第二季逐底，同時醞釀第三季的反彈行情。

張正中指出，從4月6日以來，加權指數大跌9％，融資餘額同步減少10.1％，尤其近三週大減金額達的241億元，短線雖造成台股劇烈震盪逾千點，但卻有利改善籌碼面混亂的局勢。加上與年線乖離點數過大，預期指數再下跌空間相對有限，此時不宜再殺低，逢長黑棒反而應該站在買方。

張正中表示，自從新冠疫情爆發以來，由於台灣掌握這波全球供應調整與重組的機會，不論在外銷接單、出口成績，抑或上市櫃公司營收、獲利、配息金額上，皆創歷史佳績。使得以往多頭行情總是落後於美股一大截的台股，展現不同以往的氣勢，統計2020年3月23日迄今年5月18日止，加權指數與電子類股指數同步擊敗標普500及那斯達克，超越幅度分別有13.4％及33.9％。而這波導因於俄烏戰爭與Fed加速升息的修正，台股表現也相對抗跌很多。

一向擊敗大盤能力很強的台股基金，拜台股的優異表現，平均績效不在話下。不論一般股票型抑或科技型基金，同期間平均可以超越標竿指數近10％。張正中建議，中長期投資者可趁散戶開始殺在阿呆谷時，定時定額要持續扣或加倍買進，單筆因市場籌碼浮額尚需時間沈澱，短期盤勢震盪較為劇烈，分2～3批逢長黑棒買進。選擇的基金可以鎖定全球的核心、未來台股新主流的六大核心戰略產業。