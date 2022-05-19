以福斯集團為首的聯盟出價29億歐元收購法國租車公司Europcar，據知情人士透露，該收購案在歐盟將以無條件批准方式通過。

歐盟預定在5月25日宣布和做出決定。

福斯集團在去年與資產管理公司Attestor、荷蘭運輸集團Pon控股一起發起該收購案，主要是押注於成長快速的移動服務市場。

Europcar在140多個國家擁有租車服務網絡，在德國更是據點遍佈，Europcar也將協助福斯卡位移動服務的發展。一位汽車業高層曾指出，汽車製造業最大敵人可能是Uber。汽車製造商現在也多在尋找汽車數據來源，認為是下一個搖錢樹。

在福斯去年公布的2030年策略中，預計軟體和服務將刺激全球汽車市場的成長，並估計到2030年該市場價值將增加一倍以上。

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)在上周對股東說，預計歐盟會在第二季末批准該案。