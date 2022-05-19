美國升息、台股重挫，連帶拖累台股基金規模倒退嚕，不過指標基金買氣不急凍，市況愈震盪愈讓投資人「選大不選小 」，國內規模最大的台股主動基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」，憑藉投資高股息龍頭股以及今年年初配出18%亮眼配息率獲得熱烈申購，4月份淨申購金額高居台股主動基金第一，帶動元大投信台股主動基金規模續站600億元之上，並與安聯投信「黃金交叉」，重返業界第一，再加上旗下台股ETF規模稱霸市場，為台股主、被動基金的品牌霸主。

據投信投顧公會統計，4月台股主動基金受行情影響，規模自3月的4,164億元下滑到3,650億元，跌幅超過12%。大多數基金價格修正讓規模縮水，但仍有基金逆勢吸金，普遍為大型投信旗下的長青基金，其中今年以來各月都獲得淨申購的元大台灣高股息優質龍頭基金，上月再度以淨申購12.6億元稱冠，其次為路博邁台灣5G股票基金9.9億元、統一黑馬基金6.9億元，以及安聯台灣智慧基金5.8億元等。

元大台灣高股息優質龍頭基金的高買氣，支撐元大投信台股主動基金4月規模穩於606億元，超車安聯投信的588億元。此前安聯投信台股基金規模一度達713億元，但4月旗下基金隨行情重挫，加上申購相對有限，使元大投信重返台股主動基金龍頭。

除元大台灣高股息優質龍頭基金勇奪台股主動基金淨申購第一，「國民ETF」0050同步榮登單月淨申購最多的ETF，以高達156億元的金額稱霸全體ETF，也是唯一單月淨申購破百億元的熱門基金。

值得一提是，元大台灣高股息優質龍頭基金和0050亦分別為國內最大的台股主、被動基金，突顯台股劇烈波動，元大投信主被動產品皆為市場安穩布局首選，舉凡龍頭基金的18%高股息，或0050在ETF市場的高人氣、最知名、最悠久及最大規模，都廣為國人朗朗上口，自然是行情重挫下投資人優先想到卡位的基金。

而在兩大「國民ETF」0050、0056單月淨申購分別排行台股ETF冠亞軍下，元大投信台股ETF霸主地位十分穩固，加上主動基金後的整體台股基金規模為4,964億元，依舊排行市場第一，是國人最愛的台股基金品牌。