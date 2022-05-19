苗栗縣後龍鎮一名婦人上網想領養小孩，卻落入網路詐騙陷井，聲稱需婦人先匯10萬元辦理相關證件及機票費用，婦人信以為真，前往銀行準備匯款時，被行員發現有異，通報警方前來勸阻，及時阻止婦人損失上當。

竹南警分局後龍分駐所日前接獲後龍鎮一家金融機構報案稱，有一位婦人疑似遇到詐騙，亟需警方協助，警員許培琪趕到現場了解後得悉，這名婦人因為想領養一名小孩給家中幼兒作伴，在瀏覽臉書時，恰好看到一篇送養小孩的貼文，於是加對方LINE的帳號「神是最偉大的」洽談，對方稱欲送養的小孩在美國醫院，沒有父母照顧，現況極其可憐，讓婦人動了惻隱之心，很捨不得小孩受苦。

對方還提供「小孩」LINE帳號及「小孩老師」Instagram帳號讓婦人聯繫，「假小孩」稱很想過來臺灣，「假老師」稱因為財產全遭凍結遂無法運用，如果要將小孩送來台灣，需要婦人先匯相關費用至指定帳戶，費用包含須交付美國領養協會3萬元、檢疫費用2萬元以及機票票價5萬元，共計10萬元整，在對方不斷催促婦人匯款，於是婦人才赴金融機構臨櫃匯款。

員警與行員查看對方提供的帳戶，赫然發現竟然是國內郵局帳戶，對方所稱的美國醫院也說不清在何處，婦人雖然諸多疑惑，但憐憫之心已掩蓋住疑心，才會前來匯款。所幸機警的行員察覺婦人神情有異，即時報請警方協助，經警方與行員一同勸說婦人，告知婦人這明顯是詐騙集團手法之一，且已有很多相關被詐騙案例，婦人方恍然大悟，成功保住辛苦積蓄，許員為避免婦人再被蠱惑，趕緊請婦人將騙徒帳號全封鎖，莫再給詐騙集團有可趁之機。