台灣高鐵公司衝刺軌道工業本土化有成，原本計畫2022年底可達30％，經高鐵公司上下積極投入各項維修物料、設備及系統之本土專案開發，結合國內優質廠商與學研機構共同努力，至今年3月底為止，台灣高鐵本土化維修物料採購佔比為 35.1％，預估至今年底更將達36.2％，整體達標率較2017年所訂定之目標值超過2成。

台灣高鐵攜手工研院完成「轉向架走行測試設備」（BRT）之自主開發及生產製造，這是台灣高鐵公司再次運用過去營運／維修經驗提出設計概念，經工研院結合國內軟、硬體廠商，歷時3年所打造的重要維修設備，整體國產化比例高達99.66％。台灣高鐵BRT測試設備的順利完成，使我國成為全球少數具備BRT製造實力的國家，充分證明台灣軌道工業技術實力精良，該設備業已通過嚴格的歐盟「產品安全認證」，未來將以台灣高鐵的使用實績，結合工研院之技術後盾，共同行銷國際。

轉向架（Bogie）是高鐵列車的重要設備，直接承載車體重量、引導列車沿軌道運行並可減緩列車行駛時造成之震動；BRT用途即在當高鐵列車完成「轉向架檢修」（Bogie Inspection BI）及「全面性檢修（大修）」作業後，可先在維修廠房內以BRT模擬轉向架在時速300公里情境下之運轉狀況，測試並確認維修品質及安全性。取代過往列車在「廠內低速測試」的做法，更能精進正線高速測試的安全，亦可及早發現異常樣態、進行分析與預防措施，提升旅客搭乘的舒適度與安全性。

工研院表示，這次與台灣高鐵合作開發出全台第一座BRT有三個指標性意義：首先，證明我國具備軌道產業技術自主化能力；第二，展現智慧化國產維修設備整合能力；第三、建立本土軌道產業鏈，透過機電、機構技術、系統整合技術開發，鏈結國內零組件廠商，未來將與台灣高鐵持續深化合作，帶動鐵道技術及關聯產業發展，進而爭取東南亞等地的海外市場商機。

台灣高鐵打造的BRT測試平台，為國內軌道業界之創舉，不僅結合東元電機、台達電子、忠建機械等在地優秀廠商之技術能量，更具備應用彈性高、容易維護、具可擴充性及電能回生等功能與優勢，未來可望廣泛應用在其它軌道運具之維修測試上；相關技術已由工研院提出專利申請，未來將由工研院與高鐵公司共同持有50％專利權。

台灣高鐵公司已與127家國內廠商合作，成功開發出1207件高鐵維修物料，更有多項重要設備即將完成本土開發製造，包括：與台灣車輛公司合作開發的「柴液型調度機關車」；與中台橡膠公司合作開發、用以提升列車平穩度與旅客乘坐舒適度的「二次懸吊系統」；以及與神通電腦公司合作的「列車內部顯示器」等。