蔡英文總統19日視察新竹市關懷中心，現場有媒體詢問會否徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，蔡英文先是皺了個眉頭隨後以微笑回應。（陳育賢攝）

蔡英文總統19日到新竹市居家照護關懷中心了解地方對於輕重症分流及照護服務、來電諮詢等防疫第一線工作，她強調，台灣正處於關鍵時刻，現在最重要的目標就是降低致死率，提升疫苗覆蓋率，全力降低疫情的傷害。

蔡英文今天下午在新竹市長林智堅陪同下，到已運作近1個月的居家照護關懷中心為第一線工作人員加油打氣。她說，指揮中心跟政府已預作準備，增加整體量能，從世界主要國家因應Omicron的經驗來看，都是在歷經確診人數高峰後，才會逐漸趨緩。

她強調，台灣正處於關鍵時刻，最重要的目標，就是降低致死率、提升疫苗覆蓋率，來全力降低疫情的傷害。

蔡英文也針對近期民眾最關心的兒童確診醫療與疫苗問題表示，下個階段也將持續增加照顧小朋友的量能，包括中央地方合作，推動多項強化措施，包括開設兒童視訊門診、在全國22縣市共105家醫院，設置兒童就醫的綠色通道，並開啟兒科的遠距重症會診平台。

另也會要求全國18家醫學中心、4家兒童醫院，設置兒童專責ICU，並且強化轉診、調度，提升病房跟病床的量能，同時會請衛福部前部長林奏延組成專家小組，建立臨床治療指引跟個案諮詢。

她也提到，兒童疫苗已經陸續到貨，可以提供5至11歲的兒童使用，12至17歲的青少年第3劑最快下周三開打，也要提醒符合第4劑接種資格的朋友盡快接種，各年齡層大概都有疫苗，只有0至5歲小朋友，現階段沒有疫苗，蔡英文也特別提醒大家特別注意0至5歲小朋友的健康情況，和醫療照護上的需求。

在了解第一線工作後，蔡英文也對全體工作人員表達感謝。她指出，有些夥伴還在接電話，從中央到地方，真的都非常辛苦、累壞了，看到這種專業服務，可感受到市府團隊的用心努力，展現出市長施政的高效率和高品質。

她指出，新竹市的關懷中心24小時分3班，1天要接4000多通電話，民眾需求都很即時，第一線防疫人員除了給予就診醫療生活服務，面對繁瑣的問題，承擔民眾緊張，可能有些情緒，但他們肩負起照顧確診者的工作，是重要安定人心的力量。

蔡英文也在現場看了一段錄給防疫人員的母親節影片，由多位兒女錄一段話給媽媽。她在看完影片後說，從中央到地方，真的都非常辛苦、累壞了，看到小朋友跟媽媽，她也嘆一口氣說，媽媽們真的犧牲很多，小孩們也都很懂事。