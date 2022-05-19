搶攻520商機，高雄英迪格酒店下猛藥，特別推出「舒適包價住房專案」，5月20日起入住第二人加價半自助吧早餐原價478元，專案優惠只要1元。高雄熱門打卡地標，位於酒店頂樓的高空露天酒吧Pier No.1也推出滿額「豪華房公園景觀」的住宿券，等於買兩萬送兩萬，堪稱今年520檔期的最大手筆。

外出旅行最期待的就是品嚐當地的美味早餐，位於高雄英迪格酒店2樓的Wok on the Park全日餐廳供應精緻半自助吧早餐，每日早上6點半至10點，無限量供應主餐及異國美饌自助吧。廚房團隊依據季節不定期更新餐點，另有隱藏版主餐讓賓客每次都有驚喜體驗。

高雄英迪格酒店本季與高雄在地知名烘焙品牌「莎士比亞烘焙坊」合作，由世界麵包冠軍-「王鵬傑」獨家客製多款精緻麵包，滿足饕客的味蕾。高雄英迪格自5月20日起推出「舒適包價」住房專案，本專案限定使用IHG洲際酒店集團官方APP預定5月20日至7月31日的住宿，房型不限，住宿免費贈送一人早餐及迎賓飲品，第二人只要加價1元即可享受價值748元的美味早餐，最低每房每晚只要3388元起。

位於高雄英迪格酒店頂樓的Pier No.1高空露天酒吧，即日起至8月28日推出絢爛奪目的「酒精遊樂園」，特別將巨型夢幻球池及白色旋轉木馬搬上飯店頂樓，璀璨的城市星光與閃爍著繽紛燈光的遊樂器材相互映照，成為新的高雄網美打卡聖地，讓大家都能拍出超夯的熱門IG照。

為了創造甜蜜的520，高雄英迪格酒店從5月20日至7月31日止，Pier No.1酒吧特別推出消費20000元，限量贈送「豪華房公園景觀雙人住宿券」乙張，價值20790元。無論是情侶或是閨蜜，趁520這天來到Pier No.1，享受chill到極致的美酒佳餚及唯美夜景，還有機會入住可以欣賞中央公園綠意盎然景觀的房型，度過美好假期。