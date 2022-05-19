雲林縣政府提供居隔者寵物照顧轉介服務，金剛鸚鵡也沒問題。（本報資料照片，非當事寵物鳥）

雲林縣政府針對確診個案增加，上個月23日啟動「居家照護關懷中心」，整合各局處提供全方位服務，其中包括寵物照顧，縣動植物防疫所19日表示，近一個月接到1鳥2狗共3起服務案，1鳥還是價格不菲的金剛鸚鵡，最後轉介給專業鳥園照顧，只要民眾有需要，防疫所都會全力加以協助。

疫情不僅造成民眾生活不便，連寵物也受波及，有些確診者或被匡列者飼養貓、狗等寵物，一時間也不知如何因應，雲林縣政府因此啟動「居家照護關懷中心」，除醫療關懷外，同時提供生活物資、送餐服務、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、心理諮商、醫療協助及其他緊急事故協助。

雲林縣政府動植物防疫所所長廖培志表示，近1個月來，共接獲3起寵物照顧服務案，較特別的是1名女性確診者飼養1隻金剛鸚鵡，因還不是成鳥，須有一定養鳥經驗才能照顧，飼養者不放心交給親友，只好求助防疫所，防疫所人員前往飼養者住處，穿著防護衣進到屋內，把這隻價值不菲的金剛鸚鵡帶到1家專業鳥園代養。

廖培志說，防疫所因人員有限，無法代養寵物，主要是幫飼主轉介代養者，雙方須先達成代養協議，以免日後發生糾紛，鳥類的代養機構比較少，還好防疫所剛好有認識的鳥園。這隻金剛鸚鵡由鳥園代養約7天，送回給飼主時還變胖了，健康情況良好，飼主相當滿意。

另外還有2隻寵物狗，狗類的代養機構比較多，代養業者派員到飼主家帶走小狗，照顧約1星期，過程順利。廖培志指出，目前居隔條件逐漸鬆綁，多數被隔離者可在家照顧寵物，但還是有特殊情況無法照顧寵物者，只要連絡防疫所，就會協助安排代養事宜。