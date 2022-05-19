疫情升溫，許多家長為了照顧因學校停課、獨自在家的孩子，向雇主申請防疫照顧假，台北市勞動局長陳信瑜表示，若公司因此扣發員工全勤獎金，最高可罰100萬元罰鍰。

陳信瑜表示，疫情相關假別屬近年新增議題，若雇主因此扣發全勤獎金，或強制勞工請特別休假、普通傷病假或事假，都涉違反勞基法，各可處2萬元至100萬元罰鍰，並公布名稱及負責人姓名。

北市勞動檢查處主任祕書康水順表示，從去年開始宣導防疫照顧假，根據數據統計，去年5月1日到今年4月30日收到有關防疫假爭議有52件，多數為民眾指公司沒給防疫假或要他們請特休等。

康水順表示，初步建議若雙方能調解，可以實質補償到勞工，若後續申訴派員檢查公司，到時只能對公司開罰，反而勞工受損的權益較無法得到更多幫助。

至於需具備什麼身分才能請防疫照顧假，北市勞動局表示，照顧因疫情停課的孩童，或機構因疫停止服務，照料長者及身心障礙者的民眾，皆為可請假對象；另因疫苗施打對象擴及6歲以上、未滿18歲的學生，接種後可學生可請3天疫苗假，前述期間家長也可申請防顧假來照顧孩子。