彰化縣議會機要秘書張東正，19日前往國民黨彰化縣黨部登記參選彰化市長，左右開弓，指責有人因惡意攻擊，導致國民黨在彰化少了兩次立委、一次市長的當選機會，要求黨部協調出最忠誠度人選，批評市長林世賢市政停滯。黃玉芬痛斥，無中生有；林世賢怒指，停滯之說是凸顯這位擬參選人未跟上市政建設的腳步。
這屆彰化市長選舉，林世賢、張東正和黃玉芬，三足鼎立，林世賢以4萬3085票，險勝張東正4萬2766票和黃玉芬3萬7006票當上市長，這次原班人馬再次火拚了。不過，時隔4年。林世賢已有執政優勢，而這屆以無黨參選黃玉芬，則加入國民黨，和張東正互爭黨內提名，還得先廝殺一番。
張東正表示，2018年大選僅以319票落敗，但尊重民主制度，關注彰化市政發展，林世賢消極配合彰化縣府政策，導致彰化市這4年停滯不前，支持者持續呼籲張東正能再次參選，補足彰化市4年空窗遺憾。
張東正並特別聲明，先前有人指稱我放黑函，但文宣都有具名，且是反映支持者心聲；強調自己是終身國民黨員，希望黨部能正視基層的聲音，協調出真正對國民黨有忠誠度的人選。
黃玉芬也跳出來，指張東正說的「特定人選」就是指她，她強調，登記參選公平競爭，如此影射別人，誤導選民，很不可取，黨內不需要口水戰。她要求，協調讓適當的人選出線。畢竟初選，對新人的她較不利，民調可能會產生民進黨挑軟柿子的概念。
林世賢表示，這幾年縣、市合作的關係堪稱歷屆最密切，有關市政建設，全國第一個由市公所推動成功的BOT案，已於4月間與中友百貨正式簽約，另有關這3年多來已推動或已編列預算要推動的建設經費，更達22億多元，應是歷年最多，請這位擬參選人「應跟上市政建設的腳步」。
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