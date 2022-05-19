侯友宜酸致電無數通問題都沒解決 陳時中回應了

新北市長侯友宜今到亞東醫院視察醫療團隊，受訪時表示，新北跟指揮中心的聯絡，不管透過衛生局的體系，或是自己打電話都有，然而問題都沒有解決。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今天特地花了3分鐘說明，他說，侯友宜市長「提出比較多的問題」，但都有討論，且在1周內給予回覆，不能說中央不接納意見就說不理會、中央順意見就說中央跟著地方走，這樣不公允。

蔡英文總統日前召開防疫會議，遭批評獨漏雙北市長柯文哲、侯友宜。民進黨副秘書長林鶴明則說，有事直接電話打來，不需要記者會表演政治口水。侯友宜說，這段時間打給指揮中心無數次，但問題都沒有解決，並再度高分貝喊話中央，快篩陽等於確診，是全台民眾都需要，可以縮短黃金治療時間。

陳時中說，所有的首長不管衛生局、或是縣市首長會跟我聯絡，我都會有仔細聆聽，尋找解決方案，有的可行有的不可行。

至於侯市長，則是「提出比較多的問題」。第一次侯對他表達，近日新北市案例越來越多，規劃居家照護希望可盡快開始試辦，他原本希望我周一去看，但那天新增立法院，我周四去新北看試辦計畫，於是新北立刻啟動，反應不到一周就有即時反應。

第二次反應，則希望做0+7，「我跟他們說，病毒潛伏期中位數至少3天，前面完全不居家隔離，可能讓病人更多」。

第三次則是上周新北再度提出針對密切接處者全部都採「0+7」，中央建議打完三劑疫苗再做，否則前端行政壓力減低，反而會增加後端確診壓力在。

而最新的的爭議則是「快篩陽就是確診」，陳時中重複說明，快篩陽確診，若中間沒有醫生判定，行政上會出現很多問題，權利義務也會增加很多問題。

陳時中說，中央接受意見變成我們跟著地方走，不接受變成我們不理地方，兩種說法都不公允。他解釋，地方有意見，中央會考量，接連幾次都和衛生局都有視訊討論，必須選擇最大公約數以及專家認定才能來做。