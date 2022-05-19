遊客拍到新疆喀納斯湖不明生物掀起大片波浪。（影片來源／大象新聞）

新疆喀納斯湖再現不明生物，遊客拍到湖面有黑影游動。（影片來源／四川觀察）

據新疆新聞聯播報導，近日有遊客在新疆喀納斯湖一道彎水域，再次拍攝到疑似「湖怪」的不明生物。影片畫面顯示，一個巨大黑影在湖面游動，掀起大面積波浪。目擊遊客驚呼「哇看到沒有，好大，出來了出來了！」

新疆喀納斯景區工作人員今（19）日上午表示，目前景區沒有因為此次事件進行調查研究，「那就是遊客隨便發的，沒有水怪」。

另據九派新聞報導，1980年，水怪的消息就曾刊登在《光明日報》上，引起各界人士的關注，不時也有遊客聲稱見到水怪，並被稱為「喀納斯水怪」。

此後多年，又有多名目擊者看到了喀納斯湖中有不明生物在游動，目擊者包括景區工作人員、氣象專業人員、普通遊客。目擊者普遍反映，水面上有巨大的黑影在游動。

後來，央視特別製作節目解讀喀納斯湖水怪的真相，研究團隊在湖中發現體型巨大的大紅魚（即「哲羅鮭」），專家曾目擊身長達15公尺的大魚，因此，專家認為「水怪」只是在捕食的大紅魚影子而已。

據了解，喀納斯湖一道彎因處於淺水區，每年五六月，湖中大型魚類和「不明水生物」會頻繁出現在該水域覓食。

儘管官方與媒體不斷闢謠，當地的水怪傳說還是為事件留下神秘色彩。長久以來，當地牧民傳說湖中存在體型巨大的水怪，那些在湖邊飲水的牛、馬，曾被湖怪拖入水中吃掉。當地牧民曾想過捕獵水怪，但經過多年的嘗試，都沒有成功。