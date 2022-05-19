疫情讓居家辦公需求大增，家用網路申裝量激增，中嘉寬頻從消費者角度出發推出全新品牌廣告，以詼諧幽默的手法演繹居家上網情境中常碰到的狀況，包括追劇時在劇情關鍵定格、視訊會議中老闆意見布達時卡頓等作為影片內容，靈活呈現消費者在意的網路體驗痛點，甫推出即引起不少共鳴。

現代消費者倚賴網路的居家生活情境眾多，對家用網路要求也隨之提高。根據東方線上調查指出，消費者選擇寬頻業者時首重上網體驗，也就是網路穩定度與速度；而市調公司針對民眾家用寬頻使用滿意度調查中也發現，約有3成民眾對於尖峰時刻易塞車感到困擾，另外亦有近3成左右的受訪者反映受網路不穩常斷線之苦，顯示消費者居家上網時最在意的便是「快」與「穩」。

為提供消費者更優質的網路體驗，中嘉寬頻持續投入網路建設、優化寬頻產品，展現網路品質的硬實力，使消費者有感升級帶動寬頻用戶數逐年提高，2021年更打破同業紀錄獲得國際權威認證下載網速第一，並且開有線電視業先河推出首支品牌形象廣告，以「看見真實力」為品牌主軸，著重傳達中嘉寬頻誠懇踏實的自我要求、不斷投入、累積實力、打造高CP值的產品，進而獲得消費者認同與國際認證。

今年中嘉寬頻透過對消費者需求觀察，以居家上網常見痛點為題，用輕鬆、有趣形式表現出網路穩定度與速度不足對用戶造成的困擾，同時帶出中嘉寬頻於2022年第一季再下一城，經營區中基隆、新北、桃園、台南、高雄等地獲得國際測速權威Speedtest®認證肯定寬頻及Wi-Fi網速雙料下載第一的真實力，傳達品牌持續砥礪、強化網路品質的行動始終如一。