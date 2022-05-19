挨批防疫決策慢半拍 中市新聞局長鄭照新回應了

立法院副院長蔡其昌上午前往台中市光音育幼院捐贈快篩試劑，批評台中市政府在兒童疫苗施打、停課等相關防疫決策慢半拍，台中市新聞局長鄭照新回應，蔡副院長可能較少關注台中市疫情發展，強調一切決策都很嚴謹、也沒有慢半拍的問題，呼籲不清楚者可以多多收看防疫記者會說明，或直接向市府詢問，市府同仁非常樂意提供答案。

鄭照新表示，全國各縣市決策是否停課，實際停課時間點都是從5月23日開始，因此何時預告，並不影響實際停課的期程，沒有慢半拍的問題。至於兒童疫苗，中央發BNT疫苗給台中市的時間是5月25日，而依據教育部規範，是希望都能給家長們一個禮拜思考期；台中市府從17日就開始做籌備，並發送家長施打意願書

，預計5月30日就能順利開始施打。若有任何人、包含蔡副院長在內，不太了解這些多次在記者會上宣導的方案內容，歡迎多多線上收看，有任何疑問更可直接向市府詢問，同仁都非常願意提供解答。

鄭照新說明，關於停課與否，首先市府會徵詢家長團體意見，並多方考量兼顧停課與學童照顧需求，確切方案都會在防疫記者會中，進一步公布說明。

蔡其昌上午到光音育幼院等7處社福機構，捐贈1500組快篩試劑；針對台中高中職以下校園實體停課，和BNT兒童疫苗開打時間，比雙北、高雄都慢，決策慢半拍，造成家長擔憂，應該好好檢討。

對此，台中市長盧秀燕前往中央公園，視察大型篩檢站開設前的動員準備情形時，沒有回應；陪同視察的鄭鄭照新則做出上述說明。