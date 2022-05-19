公衛學者昨指出，今年1月以來，台灣Omicron疫情期間的死亡個案，不論是70歲以上或以下，平均都低於疫情前5年的背景值，但若單看近2周，70歲以上死亡個案的通報已高於全死因死亡率，有超額死亡的現象，這意味著新冠死亡個案中有5成3死是直接感染、醫療量能緊縮造成的間接死亡。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新冠肺炎老年人的死亡是會比較多，不用比就會知道，70歲以上確診死亡率比背景值要高是一定的，不然這個疾病就沒有威脅性了。

台大公衛學院教授陳秀熙昨日表示，依Omicron萬分之36的致死率，截至6月底，國際間會產生116萬775名通報死亡個案，然而世界衛生組織（WHO）近期發表的直接、間接死亡估計達1490萬，明顯高出許多，原因除感染致死，更重要的是醫療量能緊縮，導致民眾無法治療其他疾病，又以美洲、歐洲及東南亞最嚴重。

針對台灣情況2015～2019年平均全死因背景死亡率，70歲以上為每萬人分之523.1，70歲以下為每萬人分之29.4，而過去1～5月間，不論年齡，新冠肺炎通報死亡率皆小於流行前背景死亡率。

不過若單看近2周，4月28日～5月15日間，台灣70歲以上通報死亡為萬分之52，已高於萬分之23.9的同時期全死因死亡率，出現超額死亡。陳秀熙表示，這意味著目前所通報的新冠肺炎死亡個案中，有53％來自於染疫的直接死亡以及醫療量能緊縮所造成的間接死亡。

對於70歲以上長者死亡超過背景值，陳時中先是反問「背景值的意義是什麼？」，會和背景值來比，假設可能是不死亡，比背景值要高就會變成警示。比如我們今天要打疫苗，假定打疫苗基本上是有限度的風險，這個時候就會和背景值比較，高於就會警示，就表示風險較高。

陳時中表示，新冠肺炎老年人的死亡是會比較多，不用比就會知道，它就是個疾病，會有一定比例的死亡，用背景值比較意義就不大。要比較可能看看不同時間的全死因死亡率是否有變化，就會有參考意義，70歲以上確診死亡率比背景值要高是一定的，不然這個疾病就是沒有威脅性的了。