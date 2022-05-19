台南市官田區、六甲區、柳營區及後壁區農會與黃金蕎麥生產合作社簽合作備忘錄，推廣種植蕎麥。(劉秀芬攝)

台南市長黃偉哲(左)在黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶協助下，親自下廚煮蕎麥麵。(劉秀芬攝)

台南市官田區農會去年就開始推廣種植黃金蕎麥。(本報資料照片)

台南市農業局輔導官田區、六甲區、柳營區及後壁區農會，配合黃金蕎麥生產合作社種植蕎麥，議定收購價每公斤42元，明年種植面積目標300公頃，19日在玉井區的黃金蕎麥探索館舉行合作備忘錄簽訂儀式，由市長黃偉哲見證，黃偉哲也親自下廚煮蕎麥麵，邀請全國朋友來品嘗蕎麥麵的Q彈美妙滋味。

黃偉哲表示，種植黃金蕎麥有省水、省工、省農藥及肥料的「三省」特色，但收穫卻非常有價值，對農民而言是一大福音，合作社原本先跟官田農會合作契作，農友「食好鬥相報」，現在擴大與六甲、柳營和後壁農會合作契種。

黃偉哲說，目前在高鐵上販賣的黃金蕎麥商品，就是由黃金蕎麥生產合作社生產的，希望合作社跟4區農會擴大合作，打出台南的黃金蕎麥品牌，成為另一項台南之光。

農業局長李建裕表示，據農糧署統計，2020年度全國種植蕎麥面積為397公頃，南市面積為0.82公頃，透過簽訂合作備忘錄，明年可增加300公頃的蕎麥種植，預估收購量可達250公噸；2024年預計可種植400公頃，生產量預估可成長至400公噸。

黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶表示，黃金蕎麥的種植過程無須農藥，在契作收購前提下，農友不必擔心銷售通路，由合作社負責研發商品、銷售，位於玉井區的黃金蕎麥探索館，除生產銷售外，也肩負食農教育推廣功能，提供民眾休閒新體驗。