假求職騙帳戶嗆警察抓不到 刑事局破「暴力騙簿」集團

刑事局偵查第二大隊日前破獲一個假投資詐騙集團水房，經向上溯源追查，發現竹聯幫海南堂孫姓男子等人，利用假求職廣告吸引被害人上鉤，哄騙取得存摺等證件資料後，竟把被害人拘禁在民宅裡，想逃就持專用棍棒海扁。專案小組循線將孫嫌等10人拘提到案，赫然發現嫌犯吸毒使用的K盤中間有一個大警徽，下面還寫著「抓不到我」，相當囂張。

有被害人向刑事局報案表示，自去年起遭嫌犯以加入Foxoie投資平台名義被騙百餘萬元，偵查第二大隊與高雄市刑大等單位共組專案小組追查金流，今年3月先逮獲詐團水房陳姓嫌犯到案。

專案小組溯源查出該集團機房及其餘水房共犯，陸續發動第2、3波搜索，將孫嫌等10人拘提到案，發現孫嫌指揮集團成員以求職等名義，吸引年輕求職者前來面試，再恐嚇、沒收被害人存摺、手機及印章，並以面罩、球棒、棍棒等工具限制被害人自由，另以「營區1、2、3」等通訊軟體群組聯絡，等到被害人帳戶遭到銀行警示凍結後，隨即將被害人載往偏僻地區丟棄，威脅不准報警。初步清查有3名被害人遭到限制自由、淪為人頭帳戶。

警方在搜索時，赫然發現嫌犯吸毒還使用特別訂做的K盤，中間有一個大大的警徽，下面寫著「抓不到我」，但最後還是栽在警方手中。警方清查，至少有數十人遭到詐騙，財損金額達3000多萬元。全案訊後，依詐欺、妨害自由、組織、洗錢等罪嫌移送法辦，檢方聲押陳嫌、孫嫌獲准。