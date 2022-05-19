中市國小、國中、高中從5月23至27日暫停實體課程，實施一周遠距教學。（台中市政府供）

北市宣布高中以下學校下周實施遠距教學，台中市長盧秀燕19日在防疫線上記者會宣布，中市國小、國中、高中從5月23至27日暫停實體課程，實施一周遠距教學，家長如果照顧學童有困難，仍可送到學校，進行線上學習，由學校負責供餐。另，校園疫苗施打腳步將依規定期程進行，各國小、國中、高中學生可按學校排定的時間回校施打。

盧秀燕強調，今（18）日全國確診突破9.1萬，中央流行疫情指揮中心也公開預警「中南部確診個案確實有上升」的情況，並預估台灣疫情在「未來1周將達到高峰」，面對這波即將來臨的疫情洪峰，市府廣納各方意見，決定採取保護學童的預防性實體停課，全面改採遠距教學一周，同時保障學生受教權益，讓孩子不到校也能繼續學習。

盧秀燕說，5月23至27日含前後的周末，學童有9天不用到學校，減少移動與群聚風險；高三及國三學生的遠距教學，則從5月23日起至畢業典禮前一天；幼兒園、課照中心、補習班則維持正常上課。

此外，顧及到許多雙薪家庭家長，因為上班或其他因素，沒辦法陪孩子在家線上學習，有照顧上困難，仍可送到學校進行線上學習，由學校負責供餐，讓家長好好上班，孩子也好好上學。

盧秀燕說，學校定期評量請依規定採行多元評量方式，不再限定紙筆測驗。她強調，雖然全面遠距教學一周，但校園疫苗施打腳步不停歇，各國小、國中、高中施打疫苗仍依規劃期程進行，學生可按學校排定的時間回校施打。

盧秀燕也提到，今年國中教育會考即將於5月21、22 日登場，其中，台中市的考生有2萬6695人、規劃26個考場學校，為守護孩子，讓他們順利考試升學，台中市特別重視學校防疫整備的情況。她特地到忠明高中應試考場視察，從進入校園時量體溫動線、熱像儀測試、考場休息區及用餐規劃安排、備用試場分流措施等，也提醒同仁務必逐項檢視，多多模擬演練，力求考試順利又安全，確保考生健康安全。