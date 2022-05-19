本土疫情升溫，掀起防疫保單之亂，朝野立委連番炮轟保險業者跟金管會，甚至批評金管會主委黃天牧神隱，保險業者完全不甩金管會，民眾黨立委蔡壁如今天更點名保險局長施瓊華要知所進退。行政院長蘇貞昌今天卻在行政院會肯定黃天牧處理明快，解決相關爭議，格外顯得諷刺。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在行政院會特別針對縉期防疫保單之亂，對於防疫保單的定義、解釋及相關問題，金管會明快解決爭議給予肯定，並認為保單爭議或問題，相關處理機制都在，應該回歸到法律本質。

羅秉成表示，現在疫情變化中，防疫措施隨疫情調整，我們要朝向與病毒共存，決策事以國人健康因素為最高原則，金管會相關權責解釋跟溝通都在進行中，蘇院長已指示秘書長李孟諺跟他協助金管會，若有需要跨部會合作，會協調共同克服困難，讓民眾、保戶急業者都能夠清楚明白規範所在。

另外，有關防疫資訊系統需要改善的方面，蘇貞昌指示政委唐鳳隨時緊盯，有任何狀況都要能夠即時、甚至超前解決。

確診者密切接觸者隔離政策，只要打過三劑疫苗，從原本「3＋4」改為「0＋7」新制，蘇貞昌聲稱，根據相關民調顯示，受到將近8成民眾的支持。