疫情爆發保單之亂頻傳，富邦產險通知保戶「重複投保件者」一律退件，收到簡訊的民眾不滿質疑業者誠信，也引發輿論，北市主任消保官楊麗萍表示，北市府已收到32件相關防疫保單申訴案，富邦產險續保爭議占大宗。

楊麗萍指出，從今年4月1日到今日止，北市府已收到32件防疫保單申訴案，其中續保爭議有16件，重複投保被拒絕、被拒保、無收到保險公司通知等有7件，剩下零星爭議，多跟有無獲得理賠有關、或無法買第二張保單等，而富邦產險在續保爭議中占大宗。

楊麗萍強調，富邦產險保戶多因4月時續保狀況改變，兩方因而有爭議，而非不給保險為理由拒保，這兩種原因是不同的。目前有調解的個案，就流程來看，因為消保法中業者有15天時間可與消費者處理，所以4月續保爭議這一批案件，還未走到第二次申訴。

楊麗萍提醒，若消費者遇到投保爭議，有兩個方案，第一，可向消保官申訴，並交由金管會處理，若兩方無解，可再由消保官協商或給金融消費評議中心協助，第二，消費者也可以直接跟金融消費評議中心申訴。