明（20）日是總統蔡英文就職6周年，行政院長蘇貞昌與蔡英文日前細數執政6年來的佳績，不過內容卻讓國民黨立委賴士葆傻眼，狂酸「各方面都完美到無以復加，幾乎是滿溢了，生活在台灣簡直是烏托邦國！」

賴士葆在臉書表示，蘇貞昌稱基本工資調幅15年來最高、軍公教加薪幅度25年來新高、去年經濟成長6.45%是11年來最高、出口值與外銷訂單創史上新高等，但他質疑「照這樣說法，台灣人應該覺得快被錢淹沒了」。

賴士葆指出，實際上人民真實的感受與蘇貞昌的說法完全不同，高科技產業外銷，獲利的是大老闆，但是台灣絕大多數是中小企業；內需服務產業、旅遊、餐飲、住宿等產業也尚未從谷底中回升。

此外，賴士葆表示，依主計處公布的4月份物價上漲指數為3.38%，創10年來新高，人民的痛苦指數也隨之升高，加薪幅度根本趕不上萬物皆漲的速度，直言「蔡政府所誇耀的經濟成長，根本沒有反映在上班族的薪資上面。」