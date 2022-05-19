梅爾文資本（Melvin Capital）曾是華爾街最成功的避險基金之一，卻在GameStop等迷因股的「史詩級軋空」中損失數十億美元，今年來股市大跌使該美國投資管理公司再度受到重創，由於不堪沈重的虧損，梅爾文周三宣布將逐步關閉旗下基金。

梅爾文資本創辦人Gabe Plotkin尚來被視為是股市常勝軍，但周三他向投資人表示，過去這17個月來一直是「非常艱難的時期」。自己已「竭盡所能」，仍不足以「實現預期的報酬率」。他並表示已經籌集大量現金，並已削減基金的曝險部位，目前已經開始清算投資組合，將從6月1日起停止收取管理費。

從2014年到2020年，梅爾文資本的平均年化報酬率為30%，從成立到現在，該基金的平均年報酬率為11.9%。

2021年初Plotkin在GameStop多空對戰中慘遭滑鐵爐，今年又在股市暴跌中再度失足後，一直試圖扭轉公司局面。

他在給投資人的信中表示，下一步應該透過完全清算基金的資產和帳戶以結束基金，並返還現金給所有投資人。

在2021年初，梅爾文資本的資產仍高達125億美元，但到了今年4月底，已縮水至78億美元。

一位熟悉該基金財務狀況的人士表示，該基金在2022年的前4個月就虧損23%，而在2021年更慘賠了39%，當時該美國投資公司放空GameStop股票，但散戶大軍卻一路狂買帶動GameStop股價飆漲，使梅爾文資本受到重創。

Plotkin發言人拒絕對此發表評論。