有民眾在臉書上發文指出，自己高齡90歲的洗腎老母17日凌晨12時許因快篩陽前往基隆長庚醫院急診，卻等到凌晨2點才收治入院，遭外界指醫療量能面臨崩潰。中央流行疫情指揮官陳時中今天駁斥，台灣絕對還沒到醫療崩潰，這樣講有點危言聳聽。

對於發文者指控，陳時中表示，確實有一些個案需要精進處理，若有發生類似狀況，會請醫院處理，並強調國內醫療量能充足，絕對還沒有到醫療崩潰的地步。

陳時中也指出，目前雙北地區的專責病房空床數為30％，北區為40％，全國還有50％多，雖然雙北病床數相對較少，但仍會採取區域聯防的概念進行最適當的調配。

然而帳面上相對寬裕的醫療量能卻未顯示在致死率上，指揮中心今天公布59例死亡個案創下疫情以來新高，若從今年初開始累計，國內已出現382例新冠死亡個案，若以同期累積的確診數字95萬4139例計算，致死率已達千分之0.4。

對此陳時中表示，估計致死率還會往上走，今年已從千分之0.32逐步成長到千分之0.33，相信還會往上走，希望將來數字不要超過千分之1。